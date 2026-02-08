İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç? 8 şubat 2026 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin güncel tablo belli oldu. İSKİ’nin 8 Şubat 2026 tarihli verilerine göre, kış aylarında etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki toplam doluluk oranı sınırlı bir artış gösterdi. İstanbul’a içme suyu sağlayan 10 barajın ortalama seviyesi yüzde 35’in biraz üzerinde ölçüldü. En yüksek doluluk Elmalı’da, en düşük oran ise Kazandere ve Pabuçdere’de kaydedildi.

1 /6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Şubat 2026 Pazar gününe ait baraj doluluk verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 35,14 seviyesinde hesaplandı. Veriler, Türkiye’nin en büyük metropolünün su ihtiyacının karşılanmasında barajların kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

2 /6 İstanbul barajlarında genel tablo Kış mevsiminde görülen yağışlar barajlara olumlu yansısa da doluluk oranlarının hâlâ istenilen seviyenin altında olduğu dikkat çekti. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki bazı barajlarda su seviyeleri düşük seyrini sürdürürken, Anadolu Yakası’ndaki bazı havzalarda daha yüksek oranlar kaydedildi.

3 /6 Anadolu ve Avrupa yakası barajları İSKİ verilerine göre Elmalı Barajı yüzde 93,54 ile en yüksek doluluk oranına ulaşan baraj oldu. Darlık Barajı yüzde 53,93, Ömerli Barajı ise yüzde 49,98 seviyesinde ölçüldü. Istrancalar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 68,04 olarak kayıtlara geçti.

4 /6 En düşük doluluk oranları Terkos Barajı yüzde 22,73, Sazlıdere Barajı yüzde 22,44, Büyükçekmece Barajı yüzde 25,39 ve Alibey Barajı yüzde 30,85 doluluk oranında kaldı. İstanbul’un önemli su kaynakları arasında yer alan Kazandere Barajı yüzde 11,55, Pabuçdere Barajı ise yüzde 11,09 ile listenin en alt sıralarında yer aldı.

5 /6 İstanbul barajlarında son durum Ömerli Barajı: Yüzde 49,98 Darlık Barajı: Yüzde 53,93 Elmalı Barajı: Yüzde 93,54 Terkos Barajı: Yüzde 22,73 Alibey Barajı: Yüzde 30,85 Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25,39 Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,44 Istrancalar Barajı: Yüzde 68,04 Kazandere Barajı: Yüzde 11,55 Pabuçdere Barajı: Yüzde 11,09