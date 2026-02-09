Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu. Muğla’nın nüfusu 2025 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 680 kişi artarak 1 milyon 99 bin 547’ye yükseldi. Turizm merkezlerinde ise kayıtlı nüfusun dışında ve kış aylarında yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. İşte Muğla'nın nüfusuna ilişkin haberin detayları.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Muğla’nın nüfusu artışını sürdürdü. 2024 yılında 1 milyon 081 bin 867 olan Muğla nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 17 bin 680 kişilik artışla 1 milyon 099 bin 547 olarak kayıtlara geçti.
Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla’da, resmi nüfus rakamlarının dışında da ciddi bir hareketlilik bulunuyor. İkinci konutlarda yaşayan ve ikametgahını Muğla’ya aldırmayan yaklaşık 100 bin kişinin daha kentte bulunduğu tahmin ediliyor.
Özellikle turizm ve emeklilik amaçlı göçün Muğla’daki nüfus artışında etkili olduğunu, yaz aylarında fiili nüfusun resmi rakamların çok üzerine çıktığına dikkat çekiyor.