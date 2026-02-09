Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Muğla’nın nüfusu artışını sürdürdü. 2024 yılında 1 milyon 081 bin 867 olan Muğla nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 17 bin 680 kişilik artışla 1 milyon 099 bin 547 olarak kayıtlara geçti.

Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla’da, resmi nüfus rakamlarının dışında da ciddi bir hareketlilik bulunuyor. İkinci konutlarda yaşayan ve ikametgahını Muğla’ya aldırmayan yaklaşık 100 bin kişinin daha kentte bulunduğu tahmin ediliyor.

Özellikle turizm ve emeklilik amaçlı göçün Muğla’daki nüfus artışında etkili olduğunu, yaz aylarında fiili nüfusun resmi rakamların çok üzerine çıktığına dikkat çekiyor.



