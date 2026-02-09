Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Muğla’nın nüfusu kaç oldu? TÜİK verilerine göre Muğla'da kaç kişi yaşıyor?

Muğla’nın nüfusu kaç oldu? TÜİK verilerine göre Muğla'da kaç kişi yaşıyor?

11:389/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
2025 yılı Muğla nüfusu
2025 yılı Muğla nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu. Muğla’nın nüfusu 2025 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 680 kişi artarak 1 milyon 99 bin 547’ye yükseldi. Turizm merkezlerinde ise kayıtlı nüfusun dışında ve kış aylarında yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. İşte Muğla'nın nüfusuna ilişkin haberin detayları.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Muğla’nın nüfusu artışını sürdürdü. 2024 yılında 1 milyon 081 bin 867 olan Muğla nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 17 bin 680 kişilik artışla 1 milyon 099 bin 547 olarak kayıtlara geçti.

Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla’da, resmi nüfus rakamlarının dışında da ciddi bir hareketlilik bulunuyor. İkinci konutlarda yaşayan ve ikametgahını Muğla’ya aldırmayan yaklaşık 100 bin kişinin daha kentte bulunduğu tahmin ediliyor.

Özellikle turizm ve emeklilik amaçlı göçün Muğla’daki nüfus artışında etkili olduğunu, yaz aylarında fiili nüfusun resmi rakamların çok üzerine çıktığına dikkat çekiyor.


#Muğla
#TÜİK
#Muğla nüfusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH İLANI SON GELİŞME 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara kura tarihi belli oldu mu?