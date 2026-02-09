Tekirdağ TOKİ çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Tekirdağ kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Türkiye genelinde sürdürdüğü kura çekimleri devam ederken, bu kez Tekirdağ için geri sayım başladı. İl il açıklanan takvim doğrultusunda hak sahipleri netleşirken, Tekirdağ’da inşa edilecek 6 bin 865 konut için kura tarihinin belli olup olmadığı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı haftalık programın ardından gözler Tekirdağ’a çevrilirken, konut hayali kuran binlerce kişi resmi açıklamaları bekliyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak öne çıkan TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, şimdi Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişine odaklanmış durumda. Toplam 6 bin 865 konutun inşa edilmesinin planlandığı kentte, hak sahiplerini belirleyecek çekilişin hangi tarihte yapılacağı merakla beklenirken, gözler yetkililerden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

TOKİ TEKİRDAĞ KURASI NE ZAMAN? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ'da inşa edilecek olan 6 bin 86 konut için kura çekimi 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Tekirdağ TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu? 500 bin sosyal konut projesinde Tekirdağ TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.

4 /5 TOKİ Tekirdağ kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.

