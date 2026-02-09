Emekliye promosyonda dev artış 90.000 TL'ye varan ek ödeme! 20.000 TL ve üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT'li...

2026 Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarında yapılan artış, bankaların promosyon yarışını da hızlandırdı. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından kamu ve özel bankalar, yeni maaş tutarlarını baz alarak kampanyalarını güncelledi. Şubat ayıyla birlikte özellikle üç banka, emeklileri bünyesine katmak için dikkat çeken adımlar attı. Nakit promosyonun yanı sıra ek ödeme, kredi kartı avantajı ve otomatik fatura talimatı gibi koşullarla toplamda 90 bin TL’ye varan fırsatlar sunulmaya başlandı.
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM: TUTARLAR 90 BİN TL’YE DAYANDI
ÜÇ BANKADAN YÜKSEK TUTARLI KAMPANYA
Şubat ayı itibarıyla açıklanan kampanyalarda VakıfBank ve Türkiye Finans toplam kazancı 30 bin TL bandının üzerine çıkarırken, Ziraat Bankası sunduğu ek ürünlerle promosyon tutarını 90 bin TL seviyesine ulaştırdı. 4 Şubat 2026 tarihli duyuruya göre Ziraat Bankası, emeklilere yalnızca nakit ödeme değil; faizsiz finansman ve kart avantajlarını da içeren kapsamlı bir paket sundu.
BANKA BANKA ŞUBAT 2026 PROMOSYON DETAYLARI
VAKIFBANK
28 Şubat’a kadar maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarıyla 18 bin TL’ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor. Toplam avantaj 30 bin TL’ye ulaşıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Maaş taşıma işlemini 28 Şubat’a kadar tamamlayan emeklilere 12 bin TL promosyon ödeniyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 30 bin TL’yi aşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, 12 bin TL nakit promosyonun yanı sıra;
40 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi
Otomatik fatura talimatlarına 6 bin TL iade
25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans
Aylık 6 bin TL’ye varan Bankkart Lira imkânları sunarak toplamda 90 bin TL’lik avantaj sağlıyor.
HALKBANK
Halkbank’ta maaşa bağlı promosyonlar 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Faizsiz kredi ve kart avantajlarıyla toplam fırsat 60 bin TL seviyesine yaklaşıyor.
ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON TUTARLARI YÜKSELDİ
AKBANK
Maaş taşıma veya taahhüt yenileme yapan emeklilere maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon veriliyor. Ek ödüllerle toplam tutar 30 bin TL’ye yaklaşıyor.
GARANTİ BBVA
Promosyon ve bonuslarla birlikte toplam avantaj 25 bin TL seviyesine ulaşıyor. Şubat ayına özel kart harcaması kampanyaları da devam ediyor.
ALBARAKA TÜRK
Maaşa bağlı olarak 6 bin 500 TL ile 15 bin 600 TL arasında promosyon ödenirken, fatura talimatı ve müşteri yönlendirme kampanyalarıyla 25 bin TL’ye kadar kazanç sağlanabiliyor.
İŞ BANKASI
Nakit promosyon 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Ek kampanyalarla toplam avantaj 24 bin TL seviyesine çıkıyor.
QNB
Maaşa göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuluyor. Bankacılık ürünleri kullanımıyla toplam ödeme 31 bin TL’ye ulaşıyor.
DENİZBANK
Nakit promosyon 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, ek ürünlerle birlikte
toplam kazanç 27 bin TL’ye çıkıyor.
ING
Koşulsuz nakit promosyon ve ek bankacılık ürünleriyle birlikte toplam ödeme 28 bin TL’ye kadar yükseliyor.