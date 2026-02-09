Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. TÜİK verilerine göre, Erzurum'un 2025 yılı nüfus rakamları da netleşti.

Erzurum'un nüfusu kaç oldu?

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3’ünü erkekler, yüzde 50,7’sini kadınlar oluşturdu.İşte Erzurum’un nüfus karnesi

Erzurum’un nüfusu 736 bin 877 bin olurken bunlardan 366 bini 932 erkek, 369 bin 945 kadın oldu. Erzurum nüfusu 2024 yılına göre 745 bin 5 idi. Erzurum 65 büyükşehir içinde nüfus büyüklüğü açısından en son sırada yer aldı. Erzurum’da yabancı nüfus sayısı 2025 yılı için 4 bin 677 olarak tespit edildi.

Erzurum’un ilçeleri nüfus rakamları

Erzurum’un en kalabalık ilçesi Yakutiye olurken, Pazaryolu en az nüfusa sahip olan liçesi oldu. İşte Erzurum’un ilçelerindeki nüfus rakamları; Aşkale 19 bin 983, Aziziye 71 bin, 827 Çat 14 bin 15, Hınıs 23 bin 11, Horasan 34 bin 896, İspir 13 bin 984, Karaçoban 19 bin 922, Karayazı 22 bin 570, Köprüköy 12 bin 903, Narman 11 bin 119, Oltu 29 bin 765, Olur 5 bin 985, Palandöken 181 bin 922, Pasinler 25 bin 401, Pazaryolu 3 bin 537, Şenkaya 14 bin 918, Tekman 20 bin 826, Tortum 12 bin 881, Uzundere 8 bin 263 ve Yakutiye 189 bin 149.















