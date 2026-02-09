DUL VE YETİM MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ: Dul ve yetim maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026?

2026 yılı maaş artışlarının ardından dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri için fark ödemeleri gündeme geldi. SGK’nın yaptığı açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur kapsamında ödeme alan milyonlarca kişi, maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Hisse oranlarına göre belirlenen yeni tutarlar doğrultusunda oluşan farkların hangi gün ödeneceği netleşti.
Ocak zammının ardından gözler bu kez dul ve yetim maaşı farklarına çevrildi. SGK tarafından paylaşılan takvimle birlikte SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan hak sahipleri için ödeme süreci belli oldu. Yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarına göre hesaplanan yeni maaşlar sonrası oluşan farkların yatırılacağı tarih merak konusu haline geldi.
HİSSEYE GÖRE ÖDEME TAKVİMİ
Hissesi yüzde 75 olan eşi vefat etmiş, çalışmayan/emekli olmayan dul eşler için 15.000 TL'ye
Hissesi yüzde 50 olan çalışan/emekli olan dul eş veya hak sahibi çocuklar için 10.000 TL'ye
Hissesi yüzde 25 olan yetim çocuk (birden çok çocuk varsa) 5.000 TL'ye tamamlanacak.
DUL VE YETİM MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıklamasına göre SSK ve Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine fark ödemeleri 4 Şubat 2026 itibarıyla yapılmaya başlandı. Ocak ayında eski maaşını alan dul ve yetimler, zam farkını şubat ayının ilk haftasında alacak.
DUL VE YETİM MAAŞ FARKLARI NE KADAR?
En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle dul ve yetim aylıklarına da zam yapıldı. Buna göre fark tutarları şöyle belirlendi:
%75 hisseyle dul maaşı alanlar: 2.250 TL
%50 hisseyle dul maaşı alanlar: 1.500 TL
%25 hisseyle yetim maaşı alanlar: 750 TL
Birden fazla hak sahibinin bulunduğu ailelerde ise toplam fark tutarı 3.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
DUL VE YETİM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının statüsüne göre farklı günlerde ödeniyor:
SSK (4A): Ayın 17’si ile 26’sı arasında
Bağ-Kur (4B): Ayın 25’i ile 28’i arasında
Emekli Sandığı (4C): Ayın 1’i ile 5’i arasında
4/C kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar maaş farklarını 23 Ocak 2026 tarihinde alırken, SSK ve Bağ-Kur’lu hak sahipleri için fark ödemeleri şubat ayı başında yapılacak.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda dul ve yetim aylıklarına %12,19 zam uygulandı. Yeni maaşlar hisse oranına göre şu şekilde hesaplandı:
%50 hisseyle dul maaşı: 9.468 TL
%25 hisseyle yetim maaşı: 4.734 TL
%75 hisseyle dul maaşı: 12.340 TL’ye kadar yükseldi