DUL VE YETİM MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ: Dul ve yetim maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026?

DUL VE YETİM MAAŞ FARKLARI NE KADAR?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle dul ve yetim aylıklarına da zam yapıldı. Buna göre fark tutarları şöyle belirlendi:

%75 hisseyle dul maaşı alanlar: 2.250 TL

%50 hisseyle dul maaşı alanlar: 1.500 TL

%25 hisseyle yetim maaşı alanlar: 750 TL

Birden fazla hak sahibinin bulunduğu ailelerde ise toplam fark tutarı 3.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.