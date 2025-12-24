TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Timur Savcı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Timur Savcı, 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi. Teşkilat, Eşref Rüya, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerin yapımcısı olan Timur Savcı, 14 Ocak 2020'de Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. 2023 Ağustos ayında görevi meslektaşı Kerem Çatay'a devretti.
Timur Savcı, 1975 yılında Türk sinema dizi ve film yapımcısı. Timur Savcı, 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda yapım asistanı olarak işe başladı ve hukuk fakültesinde süren eğitim hayatına son verdi.
2006 yılında kurduğu Tims&B Productions adlı yapım şirketiyle Türk televizyon kanallarında gösterime giren pek çok popüler diziye ve sinema filmine imza attı.
2013 yılında Cemal Okan ile birlikte TAFF Pictures (Tam Aile Filmleri Fabrikası)'nı kurdu. Bu şirketle 40'tan fazla sinema filmi yaptı. Ocak 2017'de Burak Sağyaşar ile ortak olarak TİMS&B Productions'ı kurdu. 14 Ocak 2020'de Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği (TESİYAP)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. 2023 Ağustos ayında görevi meslektaşı Kerem Çatay'a devretti.
Timur Savcı’nın televizyon dizisi
Eşref Rüya (2025-günümüz)
Karadut (2024)
Siyah Kalp (2024-2025)
Bambaşka Biri (2023-2024)
Aldatmak (2022-2024)
Teşkilat (2021-günümüz)
Maraşlı (2021)
Şeref Sözü (2020)
Leke (2019)
Gülperi (2018-2019)
Bir Zamanlar Çukurova (2018-2022)
Söz (2017-2019)
Yüz Yüze (2017)
Ölene Kadar (2017)
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015-2017)
Çalıkuşu (2013-2014)[4]
Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)
Suskunlar (2012)
Annem Uyurken (2012)
Mazi Kalbimde Yaradır (2011)
Kolej Günlüğü (2011)
Küçük Sırlar (2010-2011)
Kavak Yelleri (2007-2011)
Çakıl Taşları (2010)
Mükemmel Çift (2010)
ES-ES (2009-2010)
Melekler Korusun (2009-2010)
Bir Bulut Olsam (2009)
Derdest (2008)
Senden Başka (2007)
Sağır Oda (2006-2007)
Sinema filmi
Ölümlü Dünya 2 (2023)
Cinayet Süsü (2019)
Ölümlü Dünya (2018)
Çakallarla Dans 5 (2018)
Kötü Çocuk (2017)
Maide'nin Altın Günü (2017)
Sonsuz Aşk (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017)
Deliormanlı (2016)
Çakallarla Dans 4 (2016)
İkimizin Yerine (2016)
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (2016)
Dönerse Senindir (2016)
Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014)
Unutursam Fısılda 2014
Mutlu Aile Defteri (2012)
Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005)
Mustafa Hakkında Her şey (2003)