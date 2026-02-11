AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Meclis’teki provokasyonuna sert tepki: Demokrasimize saldırı

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa’nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüye yönelmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesiyle bazı milletvekillerinin yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.

Demokratik ilkelerin ve Meclis’in mehabetinin korunmasının siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevi olduğunu belirten Çelik, CHP’nin ise bunun tam tersi yönde hareket ettiğini savundu. CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerektiğini ifade eden Çelik, “CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.