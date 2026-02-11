Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Meclis'teki provokasyonuna sert tepki: Demokrasimize saldırı

19:34 11/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Çelik, CHP’nin tavrını “demokrasiye saldırı” olarak niteledi.
TBMM Genel Kurulu’nda yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında yaşanan tartışmalara AK Parti’den sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP grubunun yemin törenini engellemeye yönelik girişimini “demokrasiye saldırı” olarak nitelendirdi. Çelik, Meclis’in mehabetine yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa’nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüye yönelmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesiyle bazı milletvekillerinin yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.

"Yüce Meclis’e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz"

Yaşanan olayların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP grubuna tepki gösterdi.

Çelik, “CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis’te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis’e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Demokrasi karşıtlığı bir CHP tabelası haline gelmiştir"

Demokratik ilkelerin ve Meclis’in mehabetinin korunmasının siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevi olduğunu belirten Çelik, CHP’nin ise bunun tam tersi yönde hareket ettiğini savundu. CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerektiğini ifade eden Çelik, “CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.



