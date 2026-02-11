Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar İstanbul diğer illerde hissedilir derecede düşerken, kar yağışı ve sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'da da kuvvetli yağış görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 11 Şubat 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunun detayları.

1 /9 Marmara Bölgesinde bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Perşembe günü bölgede sağanak yağışlar bekleniyor.

2 /9 Ege Bölgesinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava var. Sıcaklıklar İzmir’de 16, Muğla’da 13, Afyonkarahisar’da 10 derece ölçülüyor. Perşembe günü yağışların bölge geneline yayılması bekleniyor.

3 /9 Akdeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları Antalya’da 18, Kahramanmaraş’ta 15, Hatay’da 16 derece ölçülüyor.

4 /9 İç Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde bulutlu, doğu kesimlerinde yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Ankara’da 9, Kayseri’de 12, Sivas’ta 6 derece ölçülüyor.

5 /9 Karadeniz Bölgesinin orta ve doğusunda yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor. Yağışların Perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.

6 /9 Doğu Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava hakim. Kuzey ve güney kesimlerde bu yağışlar kar şeklinde etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları kar yağışlı alanda 0 ile 5, batı kesimlerde 10 ile 15 derece aralığında seyrediyor.

7 /9 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede genellikle 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü de bölgede benzer bir hava bekleniyor.

8 /9 TÜM İLLERDEKİ ANLIK HAVA DURUMU