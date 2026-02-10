Yeni Şafak
Trump'tan 'ikinci uçak gemisi' ile İran'a yeni tehdit: Ya anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yaparız

Trump'tan 'ikinci uçak gemisi' ile İran'a yeni tehdit: Ya anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yaparız

21:2910/02/2026, Salı
Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. İsrail medyasına konuşan Trump, "İran ya anlaşmak zorunda kalır ya da çok daha kötü şeyler yaparız." dedi. ABD Başkanı ayrıca, İran'la müzakerelerden sonuç çıkmaması durumunda bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceklerini de ifade etti.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
