Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 10 Şubat maç programı

Futbolseverler için 10 Şubat, hem Avrupa’da hem de Asya’da heyecanın eksik olmayacağı bir gün olacak. İngiltere Premier Lig’de Everton, sahasında Bournemouth’u ağırlarken; İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Como kozlarını paylaşacak. Asya cephesinde AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında Al Ittihad – Al Gharafa ve Chengdu Rongcheng – Buriram United mücadeleleri öne çıkarken, Azerbaycan Premier Ligi’nde de günün dikkat çeken karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 10 Şubat maç programı.