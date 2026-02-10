Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 10 Şubat maç programı

Futbolseverleri 10 Şubat’ta Avrupa genelinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. İngiltere Premier Lig’de West Ham United, sahasında Manchester United’ı konuk ederken, günün diğer dikkat çeken mücadelelerinde Tottenham Hotspur ile Newcastle United, Chelsea ile Leeds United karşı karşıya gelecek. İtalya’da Coppa Italia çeyrek finalinde Napoli ile Como kozlarını paylaşacak. Almanya’da ise DFB-Pokal çeyrek final mücadelesinde Hertha Berlin ve SC Freiburg yarı final bileti için sahaya çıkacak. İşte 10 Şubat maç programı.
Bugün kimin maçı var? 10 Şubat maç programı
13:00 Hiroshima - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Vissel Kobe - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
13:30 Shamakhi - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
15:15 Chengdu Rongcheng - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Shanghai Shenhua - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
18:00 Neftçi Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:00 Tractor Sazi - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Al Zawraa - Al Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
20:00 Lüksemburg - Türkiye U18 Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:15 Al Ittihad - Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
22:30 Chelsea - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
22:30 Everton - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
22:30 Tottenham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
22:45 Hertha Berlin - Freiburg Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Sıfır TV
23:00 Napoli - Como İtalya Kupası Çeyrek Final TRT Spor
23:15 West Ham - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect