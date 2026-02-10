Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 10 Şubat maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 10 Şubat maç programı

10/02/2026, Salı
Futbolseverleri 10 Şubat’ta Avrupa genelinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. İngiltere Premier Lig’de West Ham United, sahasında Manchester United’ı konuk ederken, günün diğer dikkat çeken mücadelelerinde Tottenham Hotspur ile Newcastle United, Chelsea ile Leeds United karşı karşıya gelecek. İtalya’da Coppa Italia çeyrek finalinde Napoli ile Como kozlarını paylaşacak. Almanya’da ise DFB-Pokal çeyrek final mücadelesinde Hertha Berlin ve SC Freiburg yarı final bileti için sahaya çıkacak. İşte 10 Şubat maç programı.

Futbolseverler için 10 Şubat, hem Avrupa’da hem de Asya’da heyecanın eksik olmayacağı bir gün olacak. İngiltere Premier Lig’de Everton, sahasında Bournemouth’u ağırlarken; İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Como kozlarını paylaşacak. Asya cephesinde AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında Al Ittihad – Al Gharafa ve Chengdu Rongcheng – Buriram United mücadeleleri öne çıkarken, Azerbaycan Premier Ligi’nde de günün dikkat çeken karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 10 Şubat maç programı.

Bugün kimin maçı var? 10 Şubat maç programı

13:00 Hiroshima - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Vissel Kobe - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

13:30 Shamakhi - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

15:15 Chengdu Rongcheng - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Shanghai Shenhua - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

18:00 Neftçi Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Tractor Sazi - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Zawraa - Al Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

20:00 Lüksemburg - Türkiye U18 Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:15 Al Ittihad - Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:30 Chelsea - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:30 Everton - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:30 Tottenham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:45 Hertha Berlin - Freiburg Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Sıfır TV

23:00 Napoli - Como İtalya Kupası Çeyrek Final TRT Spor

23:15 West Ham - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

