YKS 2026 geç başvuru ne zaman, ücreti farklı mı? YKS 2026 başvurusunda gerekli belgeler neler? Adım adım başvuru süreci

ÖSYM, Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 için başvuru ekranını erişime açtı. Üniversiteye giriş sürecinin en kritik aşamalarından biri olan YKS başvuruları, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsıyor. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru takvimi ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 2026-YKS başvuruları 6 Şubat’ta başladı ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 10–12 Mart tarihleri arasında yapılacak. YKS 2026 oturumları 20–21 Haziran 2026 günlerinde uygulanacak. TYT 20 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Adaylar, YKS başvuru işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlayabilecek. Başvuru sırasında T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi kullanılacak. Sürece ilişkin tüm ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS başvuru kılavuzunda yer alıyor.

YKS 2026 sınav ücreti ne kadar, nereden ödenir?

2026 yılı için YKS sınav ücreti, TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 700 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretlerini, ÖSYM kılavuzunda belirtilen bankalar aracılığıyla ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da ÖSYM’nin e-İŞLEMLER ödeme sistemi üzerinden yatırabilecek. Ödeme yapılmadan başvuru işlemleri geçerli sayılmayacak.

Kılavuz ve önemli hatırlatmalar