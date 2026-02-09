EMEKLİLİK SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte kritik kural! Son 3,5 yıl her şeyi değiştiriyor

EMEKLİLİKTE STATÜ BELİRLEYEN KRİTİK KURAL: SON 7 YIL

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir kişi çalışma hayatı boyunca birden fazla sigortalılık statüsünde prim ödeyebiliyor. Ancak emeklilik aşamasında hangi statüden aylık bağlanacağı, son 7 yıl içinde ödenen primlerin ağırlığına göre belirleniyor. Bu çerçevede, son 1.261 gün hangi sigorta kolunda geçtiyse, emeklilik işlemleri o statünün şartlarına göre yapılıyor. Uygulama, özellikle Bağ-Kur kapsamında bulunan sigortalıların emeklilik öncesinde statü değişikliğine yönelmesine neden oluyor.