TOKİ Edirne kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri sürerken, eş zamanlı olarak 250 bin sosyal konut projesine ilişkin kura süreçleri de devam ediyor. Bu kapsamda Edirne’nin Süloğlu ilçesi Yeni Mahallesi’nde inşa edilen 2+1 tipinde 97 konut ile 3+1 tipinde 34 konut olmak üzere toplam 131 konut için konut belirleme kurası yapılacak. TOKİ, söz konusu kura çekimine ilişkin resmi duyurusunu yayımlayarak hak sahiplerini bilgilendirdi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri sürerken, eş zamanlı olarak 250 bin sosyal konut projesine ilişkin kura süreçleri de devam ediyor. Bu kapsamda Edirne Süloğlu Yeni Mahallesi’nde inşa edilen 2+1 tipinde 97 konut ile 3+1 tipinde 34 konut olmak üzere toplam 131 konut için konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kura çekimine ilişkin detayları içeren duyurusunu yayımlayarak hak sahiplerini bilgilendirdi.

TOKİ Edirne kurası ne zaman açıklanacak?

Edirne Süloğlu 120 / 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Edirne Süloğlu Yeni Mahallesi 2+1 97 konut ve 3+1 34 konut olmak üzere toplam 131 konut inşa edilmekte olup, başvuruda bulunan 125 adet hak sahibine " Konut Belirleme Kurası" 10 Şubat 2026 tarihinde saat 14:00'de Namık Kemal Mahallesi, 95. Cadde, A/2 Blok, No:2/2 Çankaya, Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

EDİRNE TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kura, noter huzurunda yapılacak ve süreç TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Canlı yayına bağlanmak isteyen vatandaşlar, program başladığında YouTube üzerinden TOKİ kanalını ziyaret ederek çekilişi takip edebilir.


EDİRNE TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


