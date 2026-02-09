Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

9/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede nükleer müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.



