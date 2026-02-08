Pezeşkiyan’dan İran medyasına uyarı: Komşu liderlere hakaret etmeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke medyasını uyararak "İran'a komşu ülkelerin liderlerine ve yetkililerine basın yolu ile hakaret edilmemesi" gerektiğini belirtti.

Bölge ülkelerinin özellikle de İran’a komşu olan devletlerin, Tahran'la sık sık temas kurduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin bölgede savaşın önlenmesi ve sorunların diyalog yolu ile çözülmesi için çaba sarf ettiğini vurguladı.