Pezeşkiyan’dan İran medyasına uyarı: Komşu liderlere hakaret etmeyin

Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında basına ve yetkililere uyarıda bulundu.
Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında basına ve yetkililere uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda yaptığı değerlendirmede ülke medyasını ve yetkilileri uyardı. Komşu ülkelerle yürütülen olumlu ilişkilerin korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Pezeşkiyan, basın yoluyla komşu ülke liderleri ve yetkililerine yönelik hakaret içeren ifadelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke medyasını uyararak "İran'a komşu ülkelerin liderlerine ve yetkililerine basın yolu ile hakaret edilmemesi" gerektiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin"

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle olan olumlu ilişkilerin önemine vurgu yaparak, basında, komşu ülkelere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Bölge ülkelerinin özellikle de İran’a komşu olan devletlerin, Tahran'la sık sık temas kurduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin bölgede savaşın önlenmesi ve sorunların diyalog yolu ile çözülmesi için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Konsey Başkanı'ndan Tahran yönetimine eleştiri

Pezeşkiyan aynı şekilde İranlı yetkililerden de konuşma yaparken komşu ülkelerle ilişkileri zedeleyecek açıklamalardan kaçınmalarını ve açıklamalarına özen göstermelerini istedi.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran yönetiminin dış politikada komşularla ilişkilerde çok hata yaptığını söylemişti.



