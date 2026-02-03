Pezeşkiyan: ABD ile müzakere için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim

Pezeşkiyan, “Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla ulusal çıkarlar çerçevesinde adil ve hakkaniyetli bir müzakere zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim” ifadelerini kullandı.