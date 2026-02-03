ABD ve İran Türkiye'de masaya oturuyor

ABD’nin haftalardır askeri yığınak yaparak kurduğu baskının ardından gerilimin düşürülmesi için İran ile ABD arasında müzakerelerin başlayacağı bildirildi.
Tesnim haber ajansına konuşan diplomatik kaynaklar, müzakerelerin Türkiye'de yapılacağını bildirirken diplomatik süreci ABD adına ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran adına ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yürüteceği bilgisini paylaştı. Fars Press haber ajansı da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, ABD ile müzakerelerin başlaması için talimat verdiğini aktardı. ABD’nin Basra Körfezi ve Umman Denizi’ne uçak gemilerinin yanı sıra Ürdün’de ve bölgedeki diğer ülkelerdeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve hava savunma sistemi yığmasının ardından üç saldırı seçeneği olduğuna işaret edilerek İran’a yönelik baskılar artmıştı. ABD medyasında çıkan haberlerde, İran açıklamalarını doğrularken, Witkoff ile Arakçi'nin cuma günü İstanbul'da masaya oturacağı bildirildi. Axios haber sitesi diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre, gerilimin zirveye tırmanmasının ardından Türkiye, Katar ve Mısır, muhtemel bir savaşı engellemek için iki taraf nezdinde yoğun bir diplomatik faaliyet gerçekleştirdi. Kaynaklar, müzakerelerin Türkiye'de başlaması için üç ülke yetkililerinin yoğun çaba harcadığına vurgu yapmıştı. Türkiye'nin müzakere masasına Katar, BAE, Umman ve Mısır'ı da davet ettiği öğrenildi.
BASKIYA BOYUN EĞMEDİK
Askeri saldırı gündeminin yerine müzakere gündeminin yoğunlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan İranlı üst düzey yetkililer, Tahran’ın müzakerelere “haftalardır askeri yığınakla yapılan baskılara boyun eğdiği için değil, diplomatik çözüme inandığı için katılacağını” vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de “Müzakereleri kabul etmemiz tehditlere boyun eğdiğimiz anlamına gelmiyor” derken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, “Bölge ülkelerinin takdire şayan çabalarına yanıt vererek diplomatik süreci hızlandırmak istiyoruz. Yaptırımların bir an önce kalkması önemli” cümlelerini sarf etti. Tesnim haber ajansına açıklamalarda bulunan Ali Hamaney, ABD yönetimini uyararak, “Savaşı biz başlatmayacağız ama bize yönelecek bir saldırıya kuvvetle karşılık vereceğiz. Amerikalılar şunu bilmeli ki bu seferki savaş bölgesel bir savaş olacak” ifadelerini kullanmıştı.
İsrail füzelere hazırlanıyor
- İsrail’de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, İç Güvenlik Güçleri’nin “İran’dan gelecek füze saldırılarının sebep olacağı yıkımla mücadele için bir tatbikatı tamamladığını” bildirdi. Gazeteye göre, İsrail güvenlik güçleri, tatbikatlar için son haftalarda Gazze’nin kuzeyindeki Zikim askeri üssünü hazırladı ve tatbikatlar burada gerçekleştirildi. Bu kapsamda 12 gün süren tatbikatta enkaz altından arama kurtarma ve geniş çaplı yıkımın nasıl toparlanacağı gibi eğitimler verildi.