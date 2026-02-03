ABD ve İran Türkiye'de masaya oturuyor

Tesnim haber ajansına konuşan diplomatik kaynaklar, müzakerelerin Türkiye'de yapılacağını bildirirken diplomatik süreci ABD adına ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran adına ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yürüteceği bilgisini paylaştı. Fars Press haber ajansı da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, ABD ile müzakerelerin başlaması için talimat verdiğini aktardı. ABD’nin Basra Körfezi ve Umman Denizi’ne uçak gemilerinin yanı sıra Ürdün’de ve bölgedeki diğer ülkelerdeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve hava savunma sistemi yığmasının ardından üç saldırı seçeneği olduğuna işaret edilerek İran’a yönelik baskılar artmıştı. ABD medyasında çıkan haberlerde, İran açıklamalarını doğrularken, Witkoff ile Arakçi'nin cuma günü İstanbul'da masaya oturacağı bildirildi. Axios haber sitesi diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre, gerilimin zirveye tırmanmasının ardından Türkiye, Katar ve Mısır, muhtemel bir savaşı engellemek için iki taraf nezdinde yoğun bir diplomatik faaliyet gerçekleştirdi. Kaynaklar, müzakerelerin Türkiye'de başlaması için üç ülke yetkililerinin yoğun çaba harcadığına vurgu yapmıştı. Türkiye'nin müzakere masasına Katar, BAE, Umman ve Mısır'ı da davet ettiği öğrenildi.