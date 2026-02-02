ABD’nin asıl amacı İsrail'i korumak

ABD, İran’a saldırı tehdidi ile bölgede gerilimi artırırken, Türkiye de gerginliğin masada çözülmesinden yana adımlar atmaya devam ediyor.
Ankara, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
GENİŞ KAPSAMLI HAZIRLIK
İran ile Türkiye arasındaki komşuluk ilişkilerine dikkat çeken güvenlik kaynakları, "Aslında onların güvenliği de bizim güvenliğimiz. Amerika kendisi için riskli olan konuları çözüp bölgeden çıkmak istiyor. Bunun önünde de şu anda İran'ı engel olarak görüyor. İran'a bazı şartlar sunduğunu biliyoruz. İran'ın bunları kabul etmesini bekliyor. Bu arada da caydırıcılığını arttırıp şartlarını kabul ettirmek için uçak gemilerini sevk ediyor. Uçak gemilerinden biri geldi, diğeri de yolda. İran'dan almak istediklerini masada alırsa gerginlik biter. Asıl amacı İran'ı bölge ve İsrail için tehdit olmaktan çıkarmak. Görüşmelerden sonuç alamazsa askeri bir operasyon düşünüyor. Bunu yalnız ABD'nin niyeti olarak görmemek gerek. Çünkü AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak kabul etti, Almanya Başbakanı "rejim son günlerini yaşıyor dedi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde daha geniş kapsamlı bir hazırlık olduğu görülüyor. Ya İran'ı masaya çekip istediklerini elde etmeye çalışacaklar ya da askeri operasyon yapacaklar" değerlendirmesinde bulundu.
DENGE İTTİFAKLARI
Amerika’nın bölgede göreceli bir istikrar ve refah üreten bir yapı oluşturmak istediğini söyleyen güvenlik kaynakları, “Çünkü, güçlerini Asya-Pasifik’e kaydırmak istiyor. Odağını oraya kaydırmak zorunda olduğunun farkında. Ancak bu istikrar ve refah ortamını nasıl yapacağı konusunda açık bir planı yok. En ideali tüm ülkeleri bu amaç doğrultusunda iş birliğine ikna etmek. Bu olmazsa farklı ittifakları birbirlerine karşı denge unsuru olarak kullanmak da seçeneklerden birisi olduğu anlaşılıyor” yorumunda bulundu.