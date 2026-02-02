ABD’nin asıl amacı İsrail'i korumak

İran ile Türkiye arasındaki komşuluk ilişkilerine dikkat çeken güvenlik kaynakları, "Aslında onların güvenliği de bizim güvenliğimiz. Amerika kendisi için riskli olan konuları çözüp bölgeden çıkmak istiyor. Bunun önünde de şu anda İran'ı engel olarak görüyor. İran'a bazı şartlar sunduğunu biliyoruz. İran'ın bunları kabul etmesini bekliyor. Bu arada da caydırıcılığını arttırıp şartlarını kabul ettirmek için uçak gemilerini sevk ediyor. Uçak gemilerinden biri geldi, diğeri de yolda. İran'dan almak istediklerini masada alırsa gerginlik biter. Asıl amacı İran'ı bölge ve İsrail için tehdit olmaktan çıkarmak. Görüşmelerden sonuç alamazsa askeri bir operasyon düşünüyor. Bunu yalnız ABD'nin niyeti olarak görmemek gerek. Çünkü AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak kabul etti, Almanya Başbakanı "rejim son günlerini yaşıyor dedi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde daha geniş kapsamlı bir hazırlık olduğu görülüyor. Ya İran'ı masaya çekip istediklerini elde etmeye çalışacaklar ya da askeri operasyon yapacaklar" değerlendirmesinde bulundu.