On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2026 yılında kışın serinliğini manevi bir sıcaklıkla buluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak ve Müslümanlar 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk orucuna niyet edecek. Toplamda 29 gün sürecek olan bu mübarek ayın il il iftar ve sahur vakitlerini içeren 2026 imsakiyesi, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar için dijital platformlarda erişime açıldı.

1 /5 Ramazan 2026 bayram günleri 2026 yılı Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İslam âleminin merakla beklediği önemli günler de netlik kazandı. 14 Mart Cumartesi gecesi bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi huşu içinde idrak edilecek; 19 Mart’taki son orucun ardından ise bayram sevinci başlayacak. 20 Mart Cuma günü kılınacak bayram namazıyla karşılanacak olan Ramazan Bayramı, baharın ilk günlerinde sevdiklerini bir araya getirecek. Güncel imsakiye bilgileriyle sahur ve iftar saatlerini takip ederek, bu manevi yolculuğu planlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

2 /5 İLK SAHUR HANGİ GÜN YAPILACAK?

2026 Ramazan ayının ilk sahuruna 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak.

3 /5 2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve ilk oruç tutulacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek ve son oruç tutulacak.



4 /5 Ramazan imsakiyesi 2026

İl il iftar saati ve sahur vakti bilgilerini yenisafak.com Ramazan imsakiye 2026 sayfasından kolayca görüntüleyebilirsiniz.

İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, teravih namazı bilgileri ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerin yer aldığı 2026 Ramazan İmsakiyesi, bayram günleri hakkında da bilgi veriyor. Diğer illerin Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayınız.



2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ