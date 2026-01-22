Fenerbahçe'nin konuğu Aston Villa

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek.





UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, 22 Ocak saat 20.45’te Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Tedesco’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nde son olarak Brann ile oynarken rakibini 4-0 yendi.





3. randevu

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra bir resmi maçta mücadele edecek. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur’da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Taraflar yarın oynayacakları müsabakayla 3. kez karşılaşacak.