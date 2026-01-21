Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aslan istediğini aldı: Galatasaray 1-1 Atletico Madrid (ÖZET)

Aslan istediğini aldı: Galatasaray 1-1 Atletico Madrid (ÖZET)

22:3821/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak ilk 24 yolunda avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların golünü 20. dakikada Llorente (K.K) atarken Madrid'in golü 4. dakikada Giuliano Simeone'den geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol devi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların golünü 20. dakikada Llorente (K.K) attı. Atletico Madrid'in golünü ise 4. dakikada Giuliano Simeone kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 10'a yükselterek ilk 24 yolunda avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılılar son maçında 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Manchester City'e konuk olacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4' Atletico Madrid, Giuliano Simeone ile öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Matteo Ruggeri ceza sahasına girer girmez ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Giuliano Simeone kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

20' Sane'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Roland Sallai son çizgiye inmeden yerden pasını altıpas alanına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Marcos Llorente topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi: 1-1.

44' Hızlı gelişen atakta ceza yayı sol tarafına sokulan Alexander Sörloth ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak bu top doğrudan kalecimiz Uğurcan Çakır'ın üzerine gitti.

İKİNCİ YARI

57' Sağ çaprazda topla buluşan Marc Pubill ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Alexander Sörloth bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.

59' Ceza sahamıza sağ çaprazdan gönderilen ortaya yükselen Marc Pubill kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalemizin üzerinden dışarı gitti.

85' Kullanılan serbest vuruşta Antoine Griezmann doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sağ üst köşeye uzanarak gole izin vermedi.

90+4' Sağ kanattan gelişen atağımızda Victor Osimhen ceza sahasına girer girmez pasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Gabriel Sara bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Jan Oblak kritik bir kurtarış yaptı.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU
GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ
Galatasaray - Atletico Madrid maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Atletico Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg T6 ne zaman satışa sunulacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Yeni Togg T6 modeliyle ilgili tüm detaylar