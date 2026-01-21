UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol devi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların golünü 20. dakikada Llorente (K.K) attı. Atletico Madrid'in golünü ise 4. dakikada Giuliano Simeone kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 10'a yükselterek ilk 24 yolunda avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılılar son maçında 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Manchester City'e konuk olacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4' Atletico Madrid, Giuliano Simeone ile öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Matteo Ruggeri ceza sahasına girer girmez ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Giuliano Simeone kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

Atletico Madrid'i öne geçiren golpic.twitter.com/wLBej60Rrj — SPOR (@yenisafakspor) January 21, 2026

20' Sane'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Roland Sallai son çizgiye inmeden yerden pasını altıpas alanına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Marcos Llorente topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi: 1-1.

44' Hızlı gelişen atakta ceza yayı sol tarafına sokulan Alexander Sörloth ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak bu top doğrudan kalecimiz Uğurcan Çakır'ın üzerine gitti.

İKİNCİ YARI

57' Sağ çaprazda topla buluşan Marc Pubill ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Alexander Sörloth bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.

59' Ceza sahamıza sağ çaprazdan gönderilen ortaya yükselen Marc Pubill kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalemizin üzerinden dışarı gitti.



85' Kullanılan serbest vuruşta Antoine Griezmann doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sağ üst köşeye uzanarak gole izin vermedi.

90+4' Sağ kanattan gelişen atağımızda Victor Osimhen ceza sahasına girer girmez pasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Gabriel Sara bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Jan Oblak kritik bir kurtarış yaptı.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Atletico Madrid maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.



