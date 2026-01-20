Açık öğretim lisesi AÖL sınav sonuçları açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirecek. Açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 7–26 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki açık öğretim lisesi kayıtları başladı mı? AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman, Açık öğretim lisesi AÖL kayıt yenilemeler nasıl yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ikinci dönem kayıt yenileme süreci, sınav tarihleri ve sınav uygulamalarına ilişkin detaylar da duyuruldu. Peki açık öğretim lisesi kayıtları başladı mı? AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman? İşte MEB açık öğretim ortaokulu-lise ikinci dönem sınav takvimi.
AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecektir.
Açık öğretim lisesi AÖL kayıt yenilemeler nasıl yapılacak?
Öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrenciler için ise kayıt yenileme süreci 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve yine 2 Şubat 2026 mesai bitiminde sona erecek. Ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Bu öğrencilerin, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol etmeleri ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri isteniyor.
AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman?
İkinci dönem yazılı sınav uygulamasına, Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı olup KKTC hariç yurt dışında bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı ve 10 ya da daha fazla dersi bulunan öğrenciler başvurabilecek. e-Sınav uygulamasına ise Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı, 9 veya daha az sayıda dersi olan öğrenciler katılabilecek. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler ile KKTC’de bulunan öğrenciler ise engelli öğrenciler hariç olmak üzere, ders sayısına bakılmaksızın yalnızca e-Sınava başvurabilecek.
Yetkililer, yazılı sınava katılması gereken öğrencilerin e-Sınava, e-Sınava katılması gereken öğrencilerin ise yazılı sınava başvuramayacağını hatırlattı. Ayrıca e-Sınava katılması gereken öğrencilerden 7–26 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu almayanların sınava katılamayacağı bildirildi
Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak güncel fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekiyor. Açık Öğretim Kurumları ikinci dönem sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
AÖL ders geçme notu kaç, açık öğretim lisesi sınıf nasıl geçilir?
Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.
Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.
Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.