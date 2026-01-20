TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ordu Akkuş hak sahipleri için; Yazlıkbelen Mahallesi 71 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 53 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet konut olmak üzere toplam 71 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilişi gerçekleştirildi. İşte Ordu TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan ORDU AKKUŞ 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ hak sahipleri için; Ordu Akkuş Yazlıkbelen Mahallesi 71 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 53 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet konut olmak üzere toplam 71 adet konut arasından Konut Belirleme Kurası 20 Ocak 2026 Salı, Saat 11:00’de yapıldı. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 –06 Şubat 2026 tarihleri arasında T. C. Ziraat Bankası Ordu/Akkuş Şubesi’nde imzalanacak. İşte Ordu TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış Temmuz 2026 tarihinde uygulanacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.