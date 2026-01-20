Son dakika meydana gelen üst üste depremlerin arından son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. 20 Ocak bugün yılbaşı gecesinde deprem oldu mu? Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 20 Ocak Salı günü AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi.

1 /4 Bulunduğu ilde sarsıntı yaşayan vatandaşlar son depremleri talip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne yönelik deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. En son nerede, ne zaman deprem meydana geldi? AFAD, Kandilli son depremler listesi

2 /4 20 OCAK 2025 SON DEPREMLER AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. 3.0 büyüklüğünün altındaki depremleri aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

3 /4 20 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-01-20 08:39:12 39.17417 28.15028 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 07:58:41 40.73639 29.11306 7.14 ML 1.5 Marmara Denizi - [09.96 km] Çınarcık (Yalova) 2026-01-20 07:15:40 39.22167 28.15722 6.61 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 06:53:21 39.20528 28.10056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 06:47:51 37.29306 37.02194 7.79 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2026-01-20 06:27:09 39.21861 28.10833 9.67 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 06:23:26 39.25722 28.13944 8.88 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 06:22:05 39.19667 28.24083 9.3 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 05:51:06 39.21028 28.18472 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 05:44:06 41.60806 41.37333 6.14 ML 1.7 Karadeniz - [17.59 km] Hopa (Artvin) 2026-01-20 05:31:01 38.44778 42.06472 7.56 ML 1.0 Merkez (Bitlis) 2026-01-20 05:16:28 38.96194 25.84444 7.85 ML 1.9 Ege Denizi - [59.38 km] Karaburun (İzmir) 2026-01-20 04:35:55 36.24361 36.15667 6.99 ML 1.5 Antakya (Hatay) 2026-01-20 04:31:45 39.20694 28.17139 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 04:30:55 39.31861 41.13028 9.9 ML 1.6 Karlıova (Bingöl) 2026-01-20 04:09:10 39.20833 28.15917 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 04:06:22 39.21889 28.15306 4.76 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 03:34:15 39.36111 34.85667 7.0 ML 1.7 Şefaatli (Yozgat) 2026-01-20 02:41:23 40.59889 29.03 6.48 ML 1.7 Çınarcık (Yalova) 2026-01-20 02:35:27 39.25083 28.94028 7.03 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2026-01-20 02:33:45 39.23722 28.92361 7.0 ML 2.2 Simav (Kütahya) 2026-01-20 02:01:41 39.23222 28.06444 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 01:35:47 39.18806 28.07694 7.06 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-20 01:06:52 37.98861 27.11944 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.10 km] Menderes (İzmir) 2026-01-20 00:48:27 37.8275 29.78944 7.0 ML 1.5 Acıgöl - [06.63 km] Çardak (Denizli) 2026-01-20 00:17:34 39.24917 28.1425 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-19 23:48:53 39.30556 28.19056 16.06 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-19 23:47:37 37.58861 36.23917 11.88 ML 0.9 Kadirli (Osmaniye) 2026-01-19 23:42:47 37.56778 36.36444 13.52 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 2026-01-19 23:06:33 39.21694 28.1675 9.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-19 22:30:06 38.19972 37.88639 5.03 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 2026-01-19 21:26:00 38.49722 38.08444 7.39 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 2026-01-19 20:29:41 39.14861 28.23972 7.89 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-19 20:14:38 36.8675 26.47306 6.85 ML 2.0 Ege Denizi - [71.68 km] Bodrum (Muğla)