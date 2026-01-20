Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursa’da sular zaman, saat kaçta gelecek? BUSKİ bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, kaç saat sürecek?

Bursa’da sular zaman, saat kaçta gelecek? BUSKİ bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, kaç saat sürecek?

09:1520/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ocak günü Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bursa'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Bursa’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ocak Bursa su kesintisi saatleri.

Bursa'da yaşayan vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 20 Ocak itibarıyla bazı ilçe ve mahallelerde yaşanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşandığını duyurdu. İşte BUSKİ su kesintisi listesi.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00


BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

#bursa
#Buski
#Bursa Buski su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Barut kimdir?