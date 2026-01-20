Bursa'da yaşayan vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 20 Ocak itibarıyla bazı ilçe ve mahallelerde yaşanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşandığını duyurdu. İşte BUSKİ su kesintisi listesi.