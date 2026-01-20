Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ocak günü Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bursa'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Bursa’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Ocak Bursa su kesintisi saatleri.
Bursa'da yaşayan vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 20 Ocak itibarıyla bazı ilçe ve mahallelerde yaşanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşandığını duyurdu. İşte BUSKİ su kesintisi listesi.
MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.