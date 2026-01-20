Yeni Şafak
İstanbul'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit eden 2 zanlı daha gözaltına alındı

20/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Gülhan Ünlü (annesi) - Atlas Çağlayan
İstanbul'da 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'yü tehdit eden 2 zanlı daha gözaltına alındı.

İstanbul Güngören’de "yan bakma" tartışması sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet zanlısı Efe Ç.'nin tutuklanmasının ardından, Atlas’ın acılı ailesini ve annesini tehdit eden 2 zanlı daha gözaltına alındı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma Örgütlü Suçlar Bürosu'nda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülhan Ünlü ve aileye yönelik tehditler üzerine başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredilen dosya kapsamında, tehdit mesajları attığı tespit edilen toplam 8 kişi gözaltına alındı.

14 Ocak günü Merter’de bir kafe önünde çıkan tartışmada, ikiziyle birlikte oturan Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.

