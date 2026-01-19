Yeni Şafak
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Acılı aileyi tehdit eden 3 kişi için tutuklama talebi

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Acılı aileyi tehdit eden 3 kişi için tutuklama talebi

15:5619/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
İstanbul Güngören’de "yan bakma" tartışması sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet zanlısı Efe Ç.'nin tutuklanmasının ardından, Atlas’ın acılı ailesini sosyal medya ve çeşitli mecralar üzerinden tehdit ettiği belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma Örgütlü Suçlar Bürosu'nda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülhan Ünlü ve aileye yönelik tehditler üzerine başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredilen dosya kapsamında, tehdit mesajları attığı tespit edilen toplam 6 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

3 Şüpheli Hâkim Karşısında Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, aralarında bir suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 3 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Olayın geçmişi

14 Ocak günü Merter’de bir kafe önünde çıkan tartışmada, ikiziyle birlikte oturan Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.



#Atlas Çağlayan
#Güngören
#Cinayet
#Tehdit soruşturması
