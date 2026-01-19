Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin 'caydırıcı ceza' açıklaması: Sokak çeteleriyle mücadele sürecek

Soruşturma ve yargılama sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğini vurgulayan Tunç, şiddetin önlenmesi, çocukların ve gençlerin korunması konusunda kararlı olduklarını belirtti. Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin araştırılması amacıyla TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır. Atlas evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de "nitelikli tehdit" suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuklarımızın eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda, Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza