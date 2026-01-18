Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Atlas Çağlayan’ın annesini tehdit eden 4 şüpheliye gözaltı

Atlas Çağlayan’ın annesini tehdit eden 4 şüpheliye gözaltı

11:2018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları atan 4 kişi gözaltına alındı
Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları atan 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de katledilen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de, 16 yaşında cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edilince adli makamlar devreye girdi.

Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” açıklamasında bulundu.

4 şüpheli gözaltına alındı

Atlas Çağlayan’ın ölümünden sonra anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen dört şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.



#Güngören
#Atlas Çağlayan
#şüpheli
#tehdit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DHBT sınavı ne zaman başvuru tarihi açıklandı: ÖSYM 2026 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav takvimi