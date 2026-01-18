Atlas Çağlayan’ın annesini tehdit eden 4 şüpheliye gözaltı

İstanbul Güngören'de katledilen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesine tehdit mesajları atan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Güngören'de, 16 yaşında cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edilince adli makamlar devreye girdi.
Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan, tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” açıklamasında bulundu.
4 şüpheli gözaltına alındı
Atlas Çağlayan’ın ölümünden sonra anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen dört şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.