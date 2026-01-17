Atlas Çağlayan’ın ailesine 'Seni de oğlunun yanına gömeceğiz' tehdidi: Savcılık soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın aile bireylerine, olayın ardından tehdit mesajları gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve faillerin tespit edilmesi ile şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"14.01.2026 günü İstanbul / Güngören ilçesinde öldürülen 2009 doğumlu A.Ç'nin aile bireylerine yönelik, olay sonrası gönderildiği anlaşılan tehdit mesajları üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 'yan baktın' kavgasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Acılı anne Gülhan Çağlayan, tehdit mesajlarını aldığını belirterek "Tehdit mesajları almaya başladım. Numara görünmüyor ama mesajlarda aynen şu yazıyor, 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.