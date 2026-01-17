Yeni Şafak
Bakan Göktaş bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüştü

Bakan Göktaş bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesiyle telefonda görüştü

19:1517/01/2026, Cumartesi
IHA
17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü
17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesi ile telefonla görüştü. Göktaş, aileye başsağlığı dileklerini ileterek, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesi ile telefonda görüştü.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesi ile telefonla görüştü. Bakan Göktaş, bakanlık olarak davaya müdahil olup, sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.


Görüşmede, Çağlayan’ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını söyledi. Çağlayan ailesi ise devlete güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.



