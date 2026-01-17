Bakan Göktaş bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesiyle telefonda görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesi ile telefonla görüştü. Bakan Göktaş, bakanlık olarak davaya müdahil olup, sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Görüşmede, Çağlayan’ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını söyledi. Çağlayan ailesi ise devlete güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.