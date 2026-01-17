İstanbul'da ortağını dolandırdığı iddia edilen zanlı ile 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli'deki bir ticaret merkezinde bulunan kablo firmasının yüzde 80 hissedarı olan M.K'nin, yüzde 20 hisse sahibi ortağı tarafından dolandırıldığı yönünde yaptığı şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında bilgisine başvurulan müşteki M.K, ortağının elektronik posta yoluyla yaptığı anlaşmalardan elde ettiği gelirin tamamını kasaya koymadığını, toplamda 5 milyon dolar parasının, ortağı ve ona yardım eden çalışanları tarafından çalındığını beyan etti.