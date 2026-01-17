İstanbul Sağlık Müdürlüğünden Güngören'de bir gencin öldüğü olaya ilişkin açıklama

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar 20.20'de ulaşmış, vakaya 20.21'de ambulans ekibimiz atanmış, ekip 20.33'te olay yerine ulaşmıştır. Ayrıca adrese yakın konumda bulunan başka bir ambulans ekibi de 20.35'te ikinci ekip olarak olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika gerekli ilk tıbbi müdahale yapılmış olup, hasta 20.42'de olay yerinden çıkış yapılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Süreç resmi kayıtlar doğrultusunda ivedilikle yürütülmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."