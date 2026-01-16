Yeni Şafak
İki grup arasında 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki Atlas bıçaklanarak öldürüldü

09:5716/01/2026, vendredi
AA
İstanbul Güngören’de 18 yaşından küçük iki grup arasında çıkan “yan baktın” tartışması kanlı bitti. 15 yaşındaki bir şahıs, tartışma sırasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçakladı. Ağır yaralanan Çağlayan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı ve arkadaşları polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Güngören Merter Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Restorandan dışarı çıkan gruptakiler arasındaki tartışma, sokakta kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada E.Ç. (15), Atlas Çağlayan'ı (17) bıçakla yaraladı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



"Yan baktın" tartışması kanlı bitti

Polisin yaptığı çalışmada, birbirlerini daha önce tanımayan E.Ç. ile Atlas Çağlayan'ın "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga ettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Atlas Çağlayan
#İstanbul
#cinayet
