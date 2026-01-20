Altının gramı ne kadar? Gram altın alış/sayış fiyatları ne oldu? En çok tercih edilen yatırım araçlarından altına ilgi sürüyor. Altındaki yükselişin devam etmesi de yatırımcıları ileriye dönük neler yaşanacağı konusunda çekimser bırakıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almaya yönelik açıklamaları jeopolitik risk algısını artırdı. Artan belirsizlik, altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelere yakın seyrini korumasına neden oldu. Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ocak altın fiyatlarındaki son tahminler.

1 /9 Spot altın %0,4 artışla ons başına 4.696,07 dolara yükselirken, Şubat vadeli altın vadeli işlemleri Türkiye saatiyle 08.04’te %0,5 artışla 4.701,96 dolara yükseldi. Spot altın, seans sırasında kısa bir süre ons başına 4.701,78 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

2 /9 ALTIN NE KADAR OLDU?

20 Ocak Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.509,01 TL

3 /9 Çeyrek altın satış fiyatı: 10.813,00 TL

4 /9 Yarım altın satış fiyatı: 21.625,00 TL

5 /9 Tam altın satış fiyatı: 42.920,49 TL

6 /9 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.085,00 TL

7 /9 Gremse altın satış fiyatı: 107.630,38 TL

8 /9 Ons altın satış fiyatı: 4.681,93 dolar