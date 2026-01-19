AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2025-2026 AÖF güz dönemi final sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde uygulanan sınavlara katılan on binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖF sonuç tarihiyle ilgili beklenti, üniversitenin daha önce paylaştığı sınav takvimine dayanıyor.

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi’nin “Sınavlar Hakkında” başlığıyla yayımladığı bilgilendirmeye göre, açıköğretim sınav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra ilan ediliyor. Bu takvim dikkate alındığında, 2026 AÖF final sınavı sonuçlarının ocak ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor.

AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını Anadolu Mobil uygulaması ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından, sınav soruları ve puanlara yönelik itiraz işlemleri de aynı sistem üzerinden yapılabilecek.

AÖF sınav değerlendirme sistemi nasıl işliyor?