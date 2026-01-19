Yeni Şafak
Hafıza'nın 108'inci bölümü yayında: Suriye’de yaşanan gelişmeler Türkiye’yi ve bölgeyi nasıl etkileyecek?

21:0519/01/2026, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.

Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 108. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde Suriye'de yaşanan güncel gelişmeleri ve olayların perde arkasını değerlendiriyor.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

Suriye'de yaşanan ve bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bu gelişme Yeni Şafak’ın ses getiren programı Hafıza'nın 108'inci bölümünde ele alındı.

Gazeteci Ersin Çelik ve AK Parti Milletvekili ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde Suriye'de yaşanan güncel gelişmeleri ve olayların perde arkasını değerlendiriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 Haziran ayında Suriye'ye yönelik sözleri yeniden gündeme gelirken, Çelik ve Kaynak, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi ve bölgeyi nasıl etkileyeceğini de masaya yatırıyor.

Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:



