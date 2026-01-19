Hafıza'nın 108'inci bölümü yayında: Suriye’de yaşanan gelişmeler Türkiye’yi ve bölgeyi nasıl etkileyecek?

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

Suriye'de yaşanan ve bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bu gelişme Yeni Şafak’ın ses getiren programı Hafıza'nın 108'inci bölümünde ele alındı.

Gazeteci Ersin Çelik ve AK Parti Milletvekili ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde Suriye'de yaşanan güncel gelişmeleri ve olayların perde arkasını değerlendiriyor.