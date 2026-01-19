Yeni Şafak
Araç muayene ücretleri 2026: Hangi araç ne kadar ödeyecek? Otomobil, kamyon, motosiklet için muayene ücretleri

2026 yılı için açıklanan yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranının Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla araç muayene ücretleri güncellendi. Yeni tarife, otomobilden ağır vasıtaya tüm sınıfları kapsıyor. Buna göre en düşük muayene bedeli 1.674 TL’ye yükselirken, otomobil ve hafif ticari araçlar için ücret 3.288 TL oldu. Zamlı rakamlar 2026 boyunca geçerli olacak.

Türkiye’de 2026 araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranının yürürlüğe girmesiyle netleşti. Karayollarında trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu olan muayenelerde, yeni yıl tarifesi araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor. Açıklanan oran doğrultusunda tüm sınıflarda artış yapıldı.

2026 zamlı araç muayene ücretleri

Güncellenen tarifeye göre otomobil, minibüs ve kamyonet gibi hafif araç gruplarında muayene bedeli 3.288 TL olarak belirlendi.


Otobüs, kamyon, çekici ve tanker sınıfındaki ağır vasıtalar için ücret 4.446 TL’ye çıktı.


Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise en düşük muayene ücreti 1.674 TL olarak uygulanacak.

Araç türlerine göre 2026 muayene bedelleri


Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römorklar: 3.288 TL


Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 4.446 TL


Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.674 TL

Araç muayenesi neden zorunlu?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç muayenesi, trafikte güvenliğin sağlanması için zorunlu tutuluyor. Muayenelerde araçların teknik yeterlilikleri kontrol edilerek yolcu ve sürücü güvenliğine uygunlukları tespit ediliyor.

Muayene periyotları nasıl uygulanıyor?

Otomobillerde ilk üç yılın ardından her iki yılda bir muayene şartı bulunuyor. Diğer motorlu araçlar için ise ilk yılın sonunda ve sonrasında yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor. 2026 zamlı araç muayene ücretleri bu periyotlar çerçevesinde tahsil edilecek.

