Şaban ayı başladı mı, ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet takvimine göre tarihler

Şaban ayının başlayıp başlamadığı, hangi tarihte idrak edileceği ve Berat gecesinin ne zamana denk geldiği milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Diyanet’in yayımladığı takvime göre Şaban ayının başlangıç günü netleşirken, bu mübarek ayın İslam’daki yeri, faziletleri ve Ramazan’a hazırlık açısından taşıdığı manevi anlam da yeniden gündeme geldi. Diyanet’in takvimine göre Şaban ayı ocak ayında başlıyor, ayın 15. gecesinde ise Berat gecesi idrak edilecek. Şaban ayının dini anlamı, faziletleri ve bu ayda öne çıkan ibadetler merak ediliyor.

1 /7 Şaban ayı, hicri takvime göre üç ayların ikincisi olarak kabul ediliyor. Ramazan öncesindeki bu dönem, manevi hazırlık süreci olarak görülürken, Şaban ayının ne zaman başladığı ve hangi ibadetlerin öne çıktığı Türkiye’de en çok araştırılan dini konular arasında yer alıyor.

2 /7 Şaban ayı başladı mı, hangi gün başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Şaban ayı 20 Ocak Salı günü başlıyor. Bu tarih itibarıyla üç ayların ikinci evresine girilmiş olacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat gecesi ise 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek.

3 /7 Şaban ayının dini önemi Şaban ayı, hicri takvimde sekizinci ay olarak yer alıyor ve Receb ile Ramazan arasında bulunuyor. Bu ayı öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, Berat gecesini içinde barındırması. İslam kaynaklarında Berat gecesi, bağışlanma ve rahmet gecesi olarak anılıyor. Bu yönüyle Şaban ayı, Ramazan’a manevi hazırlık sürecinin önemli bir parçası kabul ediliyor.

4 /7 Şaban ayında ibadet ve oruç Hadis kaynaklarında, Hz. Muhammed’in Şaban ayında diğer aylara kıyasla daha fazla oruç tuttuğu aktarılıyor. Bu ayda yapılan ibadetlerin ve amellerin Allah’a arz edildiğine dair rivayetler, Şaban ayına ayrı bir değer atfedilmesine neden oluyor. Bu nedenle Şaban ayı, oruç, dua ve istiğfarla değerlendirilmesi tavsiye edilen bir dönem olarak öne çıkıyor.

5 /7 Berat gecesinin anlamı Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat gecesi, İslam inancında af ve mağfiret gecesi olarak kabul ediliyor. Rivayetlerde, bu gecede Allah’ın rahmetinin tecelli ettiği, bağışlanma dileyenlerin affedildiği ifade ediliyor. Bu yönüyle Berat gecesi, Şaban ayının manevi değerini daha da artıran bir zaman dilimi olarak görülüyor.

