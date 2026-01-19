Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Şaban ayı başladı mı, ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet takvimine göre tarihler

Şaban ayı başladı mı, ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet takvimine göre tarihler

23:0319/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şaban ayının başlayıp başlamadığı, hangi tarihte idrak edileceği ve Berat gecesinin ne zamana denk geldiği milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Diyanet’in yayımladığı takvime göre Şaban ayının başlangıç günü netleşirken, bu mübarek ayın İslam’daki yeri, faziletleri ve Ramazan’a hazırlık açısından taşıdığı manevi anlam da yeniden gündeme geldi. Diyanet’in takvimine göre Şaban ayı ocak ayında başlıyor, ayın 15. gecesinde ise Berat gecesi idrak edilecek. Şaban ayının dini anlamı, faziletleri ve bu ayda öne çıkan ibadetler merak ediliyor.

Şaban ayı, hicri takvime göre üç ayların ikincisi olarak kabul ediliyor. Ramazan öncesindeki bu dönem, manevi hazırlık süreci olarak görülürken, Şaban ayının ne zaman başladığı ve hangi ibadetlerin öne çıktığı Türkiye’de en çok araştırılan dini konular arasında yer alıyor.

Şaban ayı başladı mı, hangi gün başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Şaban ayı 20 Ocak Salı günü başlıyor. Bu tarih itibarıyla üç ayların ikinci evresine girilmiş olacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat gecesi ise 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Şaban ayının dini önemi

Şaban ayı, hicri takvimde sekizinci ay olarak yer alıyor ve Receb ile Ramazan arasında bulunuyor. Bu ayı öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, Berat gecesini içinde barındırması. İslam kaynaklarında Berat gecesi, bağışlanma ve rahmet gecesi olarak anılıyor. Bu yönüyle Şaban ayı, Ramazan’a manevi hazırlık sürecinin önemli bir parçası kabul ediliyor.

Şaban ayında ibadet ve oruç

Hadis kaynaklarında, Hz. Muhammed’in Şaban ayında diğer aylara kıyasla daha fazla oruç tuttuğu aktarılıyor. Bu ayda yapılan ibadetlerin ve amellerin Allah’a arz edildiğine dair rivayetler, Şaban ayına ayrı bir değer atfedilmesine neden oluyor. Bu nedenle Şaban ayı, oruç, dua ve istiğfarla değerlendirilmesi tavsiye edilen bir dönem olarak öne çıkıyor.

Berat gecesinin anlamı

Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat gecesi, İslam inancında af ve mağfiret gecesi olarak kabul ediliyor. Rivayetlerde, bu gecede Allah’ın rahmetinin tecelli ettiği, bağışlanma dileyenlerin affedildiği ifade ediliyor. Bu yönüyle Berat gecesi, Şaban ayının manevi değerini daha da artıran bir zaman dilimi olarak görülüyor.


2026 Ramazan ne zaman?


Diyanet dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak, 19 Mart 2026 tarihinde ise sona erecek.


Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Ramazan ayına bugün itibarıyla (19 Ocak) 31 gün kaldı.

Dini günler takvimi 2026


15 Ocak 2026 Perşembe – Miraç kandili


20 Ocak 2026 Salı – Şaban ayı başlangıcı


2 Şubat 2026 Pazartesi – Berat kandili


19 Şubat 2026 Perşembe – Ramazan ayı başlangıcı


16 Mart 2026 Pazartesi – Kadir gecesi


19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan arefesi


20 Mart 2026 Cuma – Ramazan bayramı (1. gün)


21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan bayramı (2. gün)


22 Mart 2026 Pazar – Ramazan bayramı (3. gün)


18 Nisan 2026 Cumartesi – Zilkade ayı başlangıcı


18 Mayıs 2026 Pazartesi – Zilhicce ayı başlangıcı


26 Mayıs 2026 Salı – Kurban bayramı arefesi


27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban bayramı (1. gün)


28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban bayramı (2. gün)


29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban bayramı (3. gün)


30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban bayramı (4. gün)


16 Haziran 2026 Salı – Hicri yılbaşı


25 Haziran 2026 Perşembe – Aşure günü


15 Temmuz 2026 Çarşamba – Safer ayı başlangıcı


14 Ağustos 2026 Cuma – Rebiülevvel ayı başlangıcı


24 Ağustos 2026 Pazartesi – Mevlid kandili


12 Eylül 2026 Cumartesi – Rebiülahir ayı başlangıcı


12 Ekim 2026 Pazartesi – Cemaziyelevvel ayı başlangıcı


10 Kasım 2026 Salı – Cemaziyelahir ayı başlangıcı


10 Aralık 2026 Perşembe – Üç ayların başlangıcı


10 Aralık 2026 Perşembe – Regaib kandili

#şaban ayı
#ramazan
#berat gecesi
#diyanet
#diyanet takvimi
#2026 ramazan
#i̇slami takvim
#Şaban ayı başladı mı
#Ramazan’a kaç gün kaldı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları