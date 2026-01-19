33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi POMEM sonuçları sorgulama

Kontenjan ve aday çağırma süreci

Bu dönem POMEM kapsamında lisans mezunu 8 bin, önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplam 10 bin aday alınacak. KPSS puan sıralamasına göre, belirlenen kontenjanın on katı kadar aday fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına davet edilecek. Sınav takvimi ve uygulama merkezleri yine resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek.