33. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi POMEM sonuçları sorgulama

23:1419/01/2026, Pazartesi
33. Dönem POMEM kapsamında 10 bin polis adayı alımı için ön başvurular tamamlanmak üzere. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte gözler, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarihe çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından fiziki yeterlilik, mülakat ve sağlık aşamalarına geçilecek. Peki 33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte son gelişmeler.

33. Dönem POMEM başvuru süreci, Türkiye genelinde polis olmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı’nın takvimine göre ön başvurular 20 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra değerlendirme süreci başlayacak ve sınav aşamalarına katılacak adaylar resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri için alınan ön başvurular henüz sonuçlanmadı. Adayların KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama işlemleri başvuru süresinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Sonuçlara ilişkin duyurular yalnızca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak.

POMEM sonuçları nasıl sorgulanacak?

Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, e-Devlet şifreleriyle Polis Akademisi’nin resmî internet adresi olan pa.edu.tr üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylara ayrıca posta veya farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılmayacak.

Kontenjan ve aday çağırma süreci

Bu dönem POMEM kapsamında lisans mezunu 8 bin, önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplam 10 bin aday alınacak. KPSS puan sıralamasına göre, belirlenen kontenjanın on katı kadar aday fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına davet edilecek. Sınav takvimi ve uygulama merkezleri yine resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

