Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut Sivas kurası başvuru kabul ve red listesi

10:3019/01/2026, Monday
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yeni haftanın kura programını duyurdu. Aralarında Sivas’ın da bulunduğu 9 ilde 45 bin 909 konut için kura çekimi yapılacak. Peki Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut Sivas kurası başvuru kabul ve red listesi.

Sivas’taki Yüzyılın Konut Projesi’nde yaklaşık 3 bin 904 sosyal konutun hak sahipleri belli oluyor. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut hedefiyle başlatılan Yüzyılın Konut Projesi, Sivas’ta inşa edilecek yaklaşık 3.904 konut için önemli bir aşamaya geldi. Proje kapsamında hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, tarihi netleşti.

Sivas TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman?

Kura Tarihi: 23 Ocak Cuma

Konut Sayısı: 3.904 Konut

Sivas TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Sivas TOKİ kura çekilişine katılacaklar listesi için tıklayın

Sivas'ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Sivas'ta fiyatlar şu şekilde:

Sivas'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Sivas'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Sivas'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

