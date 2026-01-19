Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak kura çekimi 19 Ocak saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Şanlıurfa genelinde toplam 13.790 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Şanlıurfa hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.
Şanlıurfa’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, bugün saat 11.00’de yapılacak.
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Şanlıurfa’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Şanlıurfan’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
Şanlıufra merkez (Eyyübiye, Karaköprü) 900, Akçakale 350, Birecik 180, Bozova 700, Ceylanpınar 200, Halfeti 400, Harran 700, Hilvan 110, Siverek 750, Suruç 800, Viranşehir 600.
Şanlıurfa TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Şanlıurfa’da fiyatlar şu şekilde:
Şanlıurfa’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Şanlıurfa’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Şanlıurfa’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.