Ankara’da bugün su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı ve suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 19 Ocak 2026 tarihine ilişkin planlı su kesintisi haritasını paylaştı. Buna göre Ankara genelinde gün içinde uygulanacak kesintilerin ilçe ilçe detayları netleşti. İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi Ankara su kesintisi bilgileri.
ETİMESGUT'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 19.01.2026 07:00:00
Tamir Tarihi: 19.01.2026 14:00:00
DETAY: Etimesgut İlçesi Alsancak Mahallesi içerisinde oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi 30 Ağustos Mahallesi, Süvari Mahallesinin bir kısmı.
POLATLI’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 19.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.01.2026 15:00:00
Şehitlik Mah 13 Eylül Caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah bir kısmı.