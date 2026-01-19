Ankara’da bugün su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı ve suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 19 Ocak 2026 tarihine ilişkin planlı su kesintisi haritasını paylaştı. Buna göre Ankara genelinde gün içinde uygulanacak kesintilerin ilçe ilçe detayları netleşti. İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi Ankara su kesintisi bilgileri.