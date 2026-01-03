ÖSYM bu yıl düzenlenecek YKS başvuru tarihlerini duyurdu. 2026 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin başvurduğu YKS için de tarihler belli oldu. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılacak? YKS 2026 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri.

1 /4 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte, sınavın üç oturumu olan TYT, AYT ve YDT'nin yapılacağı kesin tarihler ve adayların başvurularını tamamlaması gereken kritik başvuru tarih aralığı netleşti.

2 /4 YKS (ÜNİVERSİTE SINAVI) 2026 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS’de başvurular ise 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta sona erecek. YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da açıklanacak.

3 /4 YKS, TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ 2026 Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek. 2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi 2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar 2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar





