TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Şanlıurfa’da inşa edilecek 13 bin 790 konutun hak sahipleri, bugün belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak kura çekimi Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda saat 11.00’de başlayacaktı. TOKİ’den Şanlıurfa kura çekilişi saatine ilişkin yeni açıklama geldi. Peki TOKİ Şanlıurfa kurası saat kaçta, kura çekilişi saati mi değişti?
TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tarihi netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut programı kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Çekiliş, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda yapılacak. Peki TOKİ Şanlıurfa kurası saat kaçta, kura çekilişi saati mi değişti?
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi ne zaman 2026
TOKİ 500 bin sosyal konut Şanlıurfa kura çekilişi 19 Ocak’ta Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda saat 14:00’da gerçekleştirilecek.
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Şanlıurfa TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Şanlıurfa’da fiyatlar şu şekilde:
Şanlıurfa’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Şanlıurfa’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Şanlıurfa’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.