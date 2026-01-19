Bakan Fidan'dan peş peşe önemli görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede meydana gelen diğer gelişmeler değerlendirildi.





BAKAN FİDAN'DAN PEŞ PEŞE TELEFON DİPLOMASİSİ





