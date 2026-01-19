Yeni Şafak
Bakan Fidan'dan peş peşe önemli görüşmeler

Bakan Fidan'dan peş peşe önemli görüşmeler

13:0219/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki son görüşmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede meydana gelen diğer gelişmeler değerlendirildi.


BAKAN FİDAN'DAN PEŞ PEŞE TELEFON DİPLOMASİSİ


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.


Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Gazze konusundaki hususlar ve son günlerde bölgede yaşanan diğer gelişmeler değerlendirildi.

