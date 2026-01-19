Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SGK 4C emekli maaş farkı yattı mı, ödeme tarihi netleşti mi? İşte son durum

Memur emeklileri, Ocak ayında zamsız ödenen maaşlar nedeniyle oluşan farkların ne zaman yatırılacağını yakından takip ediyor. 2026’nın ilk yarısına ilişkin zam oranları netleşirken, 4C kapsamındaki emekliler için ek ödemenin tarihi henüz duyurulmadı. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklayacağı resmi takvimde.
2026 yılının başında maaşlarını zam oranları kesinleşmeden alan 4C statüsündeki memur emeklileri, Ocak ayına özgü maaş farkı almaya hak kazandı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla belirlenen yeni oranlar yürürlüğe girerken, fark ödemelerinin hangi gün hesaplara geçeceği merak konusu oldu. “Emekli maaş farkı yattı mı” ve “4C maaş farkı ne zaman ödenecek” soruları arama listelerinin üst sıralarına çıktı.
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?
Çalışan memurların 15 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını almalarının ardından, emekliler için de ek ödeme süreci gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak maaş farklarının Ocak ayı bitmeden ödenmesi yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.
SGK’dan açıklama bekleniyor
19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla hükümet kanadından resmi bir duyuru yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği ödeme takviminin, kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Üçer aylık dönemler halinde maaş alan memur emeklileri için de fark ödemelerinin aynı takvim doğrultusunda yapılacağı ifade ediliyor.
E-Devlet üzerinden sorgulama imkânı
4C emekli maaş farkının yatıp yatmadığı, e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edilebiliyor. Sisteme giriş yapan emekliler, “4C Emekli Aylık Bilgisi” ekranı üzerinden maaş artışı ve ödeme durumuna ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Resmi açıklamanın ardından ödemelerin kısa sürede hesaplara yansıması öngörülüyor.