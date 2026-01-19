Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SGK 4C emekli maaş farkı yattı mı, ödeme tarihi netleşti mi? İşte son durum

Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?

Çalışan memurların 15 Ocak itibarıyla zamlı maaşlarını almalarının ardından, emekliler için de ek ödeme süreci gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından henüz net bir tarih paylaşılmadı. Ancak maaş farklarının Ocak ayı bitmeden ödenmesi yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.