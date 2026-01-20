TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Batman Merkez 1.030 / 250.000 Sosyal Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 731 adet ve 3+1 nitelikli 220 adet olmak üzere toplam 951 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Batman sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Batman Merkez 1.030 / 250.000 Sosyal Konut Projesi’nde 913 asil hak sahibi için; Batman Merkez Ciğerlo Mahallesi 951 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 731 adet ve 3+1 nitelikli 220 adet olmak üzere toplam 951 adet konut arasından Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte TOKİ Batman sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Batman Şubesinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.