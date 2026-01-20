5 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ: SGK yeni kapsamı açıkladı! Hangi meslekler listeye dahil edildi?

SGK’NIN ARADIĞI ŞARTLAR

Yıpranma payı için çalışanın ilgili işi fiilen yapması gerekiyor. İdari görevlerde bulunanlar bu haktan yararlanamıyor. Ayrıca emeklilik yaşından indirim yapılabilmesi için en az 3600 gün, yeraltı madenlerinde ise 1800 gün fiili çalışma şartı aranıyor. Bildirimlerin doğru meslek koduyla yapılması da kritik önem taşıyor.